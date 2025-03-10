Украина предложит частичное прекращение огня с Россией на переговорах с США, которые состоятся 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия. Согласно источникам Financial Times, предлагаемый режим прекращения огня включает запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Два европейских чиновника сообщили, что Киев связывает прогресс в переговорах с возобновлением военной и разведывательной помощи от США. Эти меры рассматриваются как часть дипломатических усилий для стабилизации ситуации на фронте.

Отмечается, что переговоры обещают стать важным шагом в попытке урегулирования конфликта, и США намерены убедиться, что Украина настроена на долгосрочное сотрудничество, а не на краткосрочные договоренности, передает издание.

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о своей предстоящей поездке в Саудовскую Аравию, запланированной на 10 марта. В рамках этой поездки состоятся переговоры между Украиной и США.

Названа причина отсутствия Зеленского на переговорах США и Украины

Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с Соединенными Штатами, завел себя в ловушку и теперь может потерять власть. Украинский лидер изо всех сил пытается восстановить связи с Америкой спустя неделю после скандальных переговоров с главой Белого дома, отметили иностранные СМИ.