Названные в честь Трампа киевские кафе начали переименовывать

Два украинских кафе, названных в честь президента США Дональда Трампа, демонтировали свои вывески в знак протеста из-за приостановки военной помощи Украине. Об этом рассказал британский таблоид The Sun.

Владелец Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station, расположенных в полутора километрах друг от друга в центре Киева, приказал избавиться от вывесок вскоре после того, как Белый дом отказал Украине в предоставлении оружия и разведданных. Заведения переименуют позже в этом месяце.

«Это отличное место. Оно не политическое. Но сейчас не самое подходящее время, чтобы называться Трампом на Украине», - рассказал журналистам клиент одного из кафе.

Ранее между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка во время встречи в Вашингтоне. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей».

После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что речь идет о «паузе на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира во всем мире».

СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру». Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что от Зеленского ждут извинений, так как тот «превратил встречу в фиаско».

Трамп также заявлял о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.