Названа причина отсутствия Зеленского на переговорах США и Украины

Нежелание заключить мир стало причиной отсутствия Владимира Зеленского на предстоящих переговорах США и Украины. К такому выводу пришел в своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

Он обратил внимание на то, что Владимира Зеленского даже «не пригласили на такие важные переговоры», так как США пытаются изолировать делегацию Украины не только от предполагаемого давления со стороны Европы, но и от украинского лидера.

Вашингтон намерен добиться продвижения среди представителей украинских властей идеи о необходимости срочных переговоров, уверен аналитик.

«После этих переговоров президент США Дональд Трамп скорее всего начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров», - считает Александр Меркурис.

Напомним, что отношения Трампа и Зеленского серьезно испортились после встречи в Белом доме, которая закончилась скандалом и публичной перепалкой двух лидеров. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ указал, что украинский политик «находится не в лучшем положении», и обвинил его в неуважении к США. Встреча была завершена досрочно, подписание сделки по минеральным ресурсам сорвалось, пресс-конференцию отменили.

При этом на этой неделе в Джидде должна пройти встреча делегаций Украины и США. Сообщалось, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.