В Британии рассказали об инструкциях Киеву перед переговорами с США

Великобритания консультирует Украину по вопросам ведения мирных переговоров с США перед встречей американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Times.

Советник по национальной безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл на выходных отправился на Украину, чтобы «проинформировать» команду Владимира Зеленского и избежать повторения «катастрофического скандала в Овальном кабинете», когда Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом.

Пауэлл провел уже несколько встреч с представителями Украины, последняя состоялась 9 марта, когда он беседовал с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. По данным газеты, Пауэлл рекомендовал украинским чиновникам показать, что Киев реагирует на запросы Вашингтона. Как отмечает The Times британский премьер также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после его внезапного прекращения на прошлой неделе.

СМИ: в переговорах США и Украины наблюдается «странная ситуация»

Встреча делегаций Украины и США состоится на этой неделе в городе Джидда (Саудовская Аравия). Сообщалось, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Зеленский сообщал, что украинская и американская команды возобновили работу. Он выразил надежду, что в Саудовской Аравии состоится «содержательная встреча». Зеленский посетит страну 10 марта, но в переговорах 11 марта участвовать не будет.