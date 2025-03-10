МИД Польши прокомментировал перепалку Сикорского, Рубио и Маска

Дискуссия в соцсети Х между главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардером Илоном Маском, главой МИД Польши Радославом Сикорским и госсекретарем США Марко Рубио показала, что в вопросе помощи Украине Вашингтон «не платит за все».

Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Польши Павел Вронский, передает PAP.

«Эта дискуссия, возможно, заставила американскую общественность осознать на конкретном примере Starlink, что Соединенные Штаты не платят за все, что Польша тоже за что-то платит, и Европа тоже за что-то платит, и что Украина — это не столько потеря, сколько инвестиция в безопасность», — сказал Вронский.

Накануне Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский написал, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины примерно $50 млн в год, и, если SpaceX покажет себя как ненадежный поставщик, Варшава будет вынуждена искать замену.

В ответ на эту публикацию госсекретарь Марко Рубио в соцсети X написал, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink». Маск же назвал Сикорского «маленьким человечком» и призвал его «остыть». Предприниматель подчеркнул, что замены Starlink не существует.