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Над регионами России сбили девять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Минобороны РФ, три беспилотника были сбиты над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской областями, и по одному — в Белгородской и Курской областях.

В ООН назвали решение Израиля отключить сектор Газа от электричества геноцидом

Отсутствие санкций и продолжение поставок оружия Израилю на фоне отключения сектора Газа от электроснабжения является соучастием в геноциде палестинского народа. Об этом сообщает ТАСС.

Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе отметила, что отключение электроэнергии в секторе Газа приводит к прекращению работы опреснительных станций и, как следствие, к прекращению подачи чистой воды.

Она также подчеркнула, что поддержка Израиля без введения санкций содействует геноциду палестинцев.

Делегации РФ и США могут встретиться в Саудовской Аравии на этой неделе

Новый раунд переговоров России и США может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Представители американской администрации в ближайшие дни проведут встречи как с украинскими, так и с российскими чиновниками, однако имена участников переговоров не уточняются.

Трамп отверг слова журналиста WP о якобы неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп отверг слова журналиста газеты The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении российского лидера Владимира Путина к главе Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп поинтересовался, в каком издании работает журналист, и после ответа, что это The Washington Post, заявил, что это издание "в значительной степени лишилось доверия".

Он также отметил, что хорошо ладил с Путиным, несмотря на строгий подход к России.

Британия инструктирует украинских чиновников перед переговорами с США

Британская сторона консультирует украинских чиновников в преддверии переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину, чтобы проинструктировать Владимира Зеленского о ведении переговоров. Пауэлл рекомендовал Зеленскому создавать впечатление, что Россия якобы является преградой к миру.