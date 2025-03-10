Трамп допустил проведение переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп допустил проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

На борту президентского самолета, возвращавшегося в воскресенье из штата Флорида в Вашингтон, журналисты спросили главу государства, планирует ли тот встретиться с китайским лидером. "Да, в какой-то момент я бы встретился. У меня очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]", - ответил Трамп.

Его также спросили, скоро ли ожидать сделки по продаже соцсети TikTok. "Возможно, [скоро]. Мы имеем дело с четырьмя разными группами, и многие люди хотят [купить TikTok], а решать мне".

В феврале Трамп выразил уверенность в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем и заявил, что Си Цзиньпин может нанести визит в США.