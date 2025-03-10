Зеленскому дали совет перед переговорами с США в Саудовской Аравии

Советник британского премьера Джонатан Пауэлл посетил Украину для консультаций с Зеленским перед переговорами с США в Джидде, предложив акцентировать внимание на препятствиях со стороны России, сообщает The Times.

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По информации издания, советник премьер-министра Британии по нацбезопасности Джонатан Пауэлл посетил Украину на минувших выходных и провел консультации с президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пауэлл дал рекомендации по ведению переговоров с американской делегацией, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

Пауэлл также провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем, в ходе которых выразил мнение о необходимости возобновить обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом. В Лондоне уверены, что возобновить обмен разведданными будет проще, чем добиться восстановления поставок американского оружия на Украину.

Как отметили обозреватели The Times, в ходе беседы с Зеленским Пауэлл порекомендовал сосредоточиться на том, чтобы представить Россию как преграду к достижению мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от поездки в Саудовскую Аравию на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо него на переговоры отправятся глава президентского офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.