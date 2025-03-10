Макгрегор назвал разумными условия РФ для переговоров с Украиной

Российская Федерация уже обозначила, что она привержена к началу переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

© РИА Новости / Алексей Даничев

"Россия уже за столом переговоров. Они четко обозначили свои условия. Сейчас нам нужно принять условия и начать обеспечение мира", - сказал эксперт.

Он назвал условия Москвы разумными и обоснованными. По словам экс-советника американского минобороны, Соединенные Штаты "вообще должны быть рады, что Россия готова начать переговоры, и даже готова видеть Украину как нейтральное государство, как и должно было быть со времен развала СССР". Макгрегор также отметил, что Запад может доверять РФ.

"Например, с 1945 года нейтральный статус Финляндии не оспаривался, никаких территорий Москва не требовала, более того, у них были довольно развитые экономические отношения. Но может ли Россия доверять Западу? Они сразу вспомнят Будапештский меморандум и Минские соглашения, мы ведь их обманули тогда", — добавил эксперт.

6 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине, заявил, что России нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие. Глава государства также отметил, что РФ не собирается никому уступать в ситуации на Украине. По его словам, России не нужно ничего чужого, однако свое она тоже не отдаст.