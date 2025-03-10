Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры американской и украинской делегаций на предстоящей встрече в Саудовской Аравии. Об этом он заявил во время беседы на борту своего самолета с журналистами. Трансляция беседы доступна на YouTube-канале газеты Forbes.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - При. ред.) принимают различные переговоры», — дал свой комментарий политик, добавив, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.

Ранее Трамп сообщил своим помощникам о желании добиться выборов на Украине и потенциального ухода Владимира Зеленского с поста президента страны. Американский лидер считает, что подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов не хватит для того, чтобы возобновить военную помощь Киеву. Утверждается также, что глава Белого дома хочет увидеть готовность Зеленского не только к мирным переговорам с Россией, но и к проведению выборов президента Украины и даже к возможному уходу с поста главы государства.

СМИ: в переговорах США и Украины наблюдается «странная ситуация»

9 марта бывший советник американского президента Джон Болтон раскрыл отношение Трампа к Зеленскому.