МИД КНДР осудил США и Южную Корею за проведение учений Freedom Shield

Департамент информации МИД КНДР выступил с заявлением, в котором осудил США и Республику Корея за рост напряженности из-за учений Freedom Shield и предупредил, что эти маневры негативно повлияют на безопасность самих Соединенных Штатов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Заявление было распространено 9 марта. США и Республика Корея начнут масштабные учения Freedom Shield, к которым будет привлечено около 19 тыс. южнокорейских военных, 10 марта. МИД КНДР назвал эти маневры "репетицией агрессивной войны, накаляющей атмосферу" на полуострове. В Пхеньяне заявили, что даже "один случайный выстрел" может повлечь за собой столкновение между сторонами.

Дипломаты народной республики указывают на "природную враждебность США против КНДР", поскольку Вашингтон "цепляется за санкции, нажим и конфронтацию". В Пхеньяне считают, что США и Республика Корея пытаются распространить американские ценности и либеральную демократию на территории народной республики и "в конце концов свергнуть строй" в КНДР.

МИД КНДР отмечает, что появление американских стратегических средств и учения на Корейском полуострове, "которые напоминают настоящую войну", заставляют Пхеньян быть "последовательным в сдерживании угроз ядерной войны со стороны противников". В Пхеньяне предположили, что военные учения США связаны с "испугом от превосходства оборонительного потенциала народной республики" или с попыткой "утешить приспешников".

Министерство иностранных дел заявило, что подобный курс США на проведение учений не укрепит безопасность США, а, напротив, внесет "отрицательный вклад". "Наши ответственные силы по упрочению мира на Корейском полуострове будут удвоены посредством надежной силы вкупе со стремительным ростом ядерных сил", - подчеркнули в КНДР.