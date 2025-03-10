В США оценили исход войны России и Европы

Европа не сможет выстоять в случае войны с Россией. Так исход возможного противостояния Дэниел Дэвис.

По его словам, РФ смогла провести «промышленную мобилизацию», в результате которой производство техники выросло в разы. При этом европейское производство оружия «никак не изменилось».

«Люди заключают контракт, сами поступают на военную службу, армия [России] становится только больше. На Украине тем временем людей ловят на улицах. В Европе нет никого с боевым опытом. В России люди на всех уровнях либо служили и воевали, либо сейчас получают актуальный опыт», — сказал аналитик.

Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт призвала предотвратить большую войну в Европе. «Мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать все, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем», — сказала она.