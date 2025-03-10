США выяснят, готов ли Киев пойти на материальные уступки России

Американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио, помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпосланником Стивеном Уиткоффом намерена оценить готовность Украины к компромиссам в урегулировании конфликта с Россией.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с повесткой переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), запланированных на 11 марта. США хотят определить, намерен ли Киев идти на существенные уступки для достижения мира. Кроме того, американская сторона собирается прояснить позиции Украины после конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в феврале.

"Нельзя одновременно заявлять о желании мира и отказываться от компромиссов", — отметил один из собеседников агентства. Другой собеседник отметил, что США интересует не абстрактный мир, а реалистичные условия.

Если Украина настаивает на границах 2014 или 2022 года — это показатель ее позиции, добавил он Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что Зеленский предпринимает шаги для восстановления диалога с Вашингтоном после инцидента 28 февраля. "Встреча в Саудовской Аравии может стать поворотной точкой, приближающей окончание войны", — подчеркнул он.