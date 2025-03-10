Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Владимир Зеленский так и не смог выполнить хотя бы один пункт из своего «плана победы» и опустошил Украину.

Об этом он написал в соцсети X, отметив, что Зеленский также потерял всякую американскую поддержку.

«Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — заявил журналист.

При этом ранее Боуз подчеркнул, что Россия за три года спецоперации стала только сильнее.

В NBC между тем заявили, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о желании добиться потенциального ухода Зеленского и проведения выборов на Украине.