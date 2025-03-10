Трамп: Зеленский забирал деньги у США при Байдене, как конфеты у ребенка

Владимир Зеленский с легкостью забирал деньги у Соединенных Штатов во время президентства Джо Байдена. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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"При Байдене он забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребенка", - цитирует РИА Новости республиканца.

По его словам, это было также легко и с тем же самым подходом.

Хозяин Белого дома снова отметил, что не чувствует благодарности от Зеленского, который получил от США помощи на 350 миллиардов долларов.

Ранее в ходе этого же интервью Трамп усомнился в том, что Украина сможет "выжить" даже при сохранении американской военной помощи. По его словам, эта страна "может не выжить в любом случае".