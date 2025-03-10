В Индии рассказали о недовольстве Запада ее связями с Россией

Страны Запада недовольны сотрудничеством России и Индии, которое с момента конфликта на Украине лишь возросло.

© Lenta.ru

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Международного фонда Вивекананды Арвинд Гупта.

«С начала конфликта Запад был недоволен тем, что Индия не осуждает Россию и воздерживается от различных антироссийских маневров. И этим они были немного расстроены»

При этом политолог подчеркнул, что западные державы не оказывают давления на Нью-Дели по этому вопросу, так как сами косвенно получают выгоду от российско-индийского сотрудничества. В частности, он указал, что заметная часть поставляемой из России нефти фактически попадает в сами страны Запада.

«Однако они также понимают, что закупка российской нефти Индией стабилизирует мировые рынки. Не надо забывать, что российская нефть через Индию поступает и в саму Европу»

Эксперт резюмировал, что с учетом роста геополитической напряженности Индия выдерживает грамотный баланс между Россией и Западом. При этом он добавил, что в случае необходимости Нью-Дели примет участие в посреднических функциях по налаживанию отношений.

27 февраля посол Финляндии в Индии Киммо Ляхдевирта заявила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе предстоящего визита в южноазиатскую страну обсудит поставки некоторых товаров двойного назначения в Россию. Представитель Европы заявил, что индийские компании не должны обходить санкции и поставлять России некоторые товары, включая электронику.