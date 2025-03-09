Бывший советник Трампа раскрыл его отношение к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп испытывает неприязнь к главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в социальной сети X.

По его словам, именно с этим связано решение Трампа перекрыть передачу разведывательных данных Киеву.

«Он считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — утверждает Болтон.

Ранее Трамп заявил, что выстраивать отношения с Украиной намного сложнее, чем с Россией. Глава государства также выразил уверенность в стремлении Путина к мирному урегулированию конфликта.