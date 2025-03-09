Президент Латвии призвал Европу к оружию

Европейские страны должны ввести воинскую повинность. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Видя, что происходит в мире, решение, которое мы приняли (о воинской повинности — прим. URA.RU), многие другие европейские страны должны последовать ему. Европейские правительства должны убедиться, что мы все становимся сильнее», — сказал Ринкевич в интервью Sky News.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск также подчеркнул необходимость вступления в гонку вооружений для повышения безопасности региона на фоне конфликта на Украине и изменения подхода США к Европе. Туск призвал европейские страны активизировать военные усилия и начать процесс вооружения.