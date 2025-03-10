Киев захотел добиться от России частичного прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что представители Украины озвучат это предложение американцам на встрече в Саудовской Аравии. Оно будет касаться запрета на удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также на проведение военных операций в Черном море.

«Украина надеется, что прогресс в переговорах в этом направлении заставит США отменить свое решение о заморозке обмена разведданными и поставок оружия», — указано в материале.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми санкциями. «Если они не вступят в переговоры о прекращении огня и мире, мы должны наложить на них санкции», — сказал политик.