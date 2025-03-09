Маск прокомментировал недопуск Джорджеску к выборам в Румынии

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск прокомментировал недопуск оппозиционного политика Кэлина Джорджеску к выборам президента Румынии. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети Х.

«Это безумие!», — прокомментировал бизнесмен новость о решении румынской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире».

«В Европе теперь диктатура, в Румынии тирания!» — высказался он.

Ранее в столице Румынии Бухаресте начались массовые протесты. Сторонники Джорджеску собрались возле здания ЦИК и вступили в столкновения с полицией.