Земан назвал Трампа единственным, кто может договориться о мире на Украине

Несмотря на безразличие Дональда Трампа к европейским интересам, он остается единственным политиком, способным достичь мирного урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступил бывший президент Чехии Милош Земан, чьи слова приводит новостной портал idnes.

Земан назвал единственного политика, кто может договориться о мире на Украине
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Земан охарактеризовал Трампа как прагматика, чьи интересы сосредоточены на экономической выгоде США, включая возможности добычи полезных ископаемых на Украине. Экс-президент также высказал обеспокоенность отсутствием сильных лидеров в Европе, отметив ограниченные возможности даже такого политика, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ввиду небольшого размера его страны.

Говоря о планах увеличения европейских военных расходов, Земан заявил, что эффективное использование 2% ВВП было бы достаточно для достижения целей по оборонному строительству.

Трамп не исключил гибели Украины «в любом случае»

Сегодня евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что Европа в ужасе от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, политики Западной Европы хотят «воевать, воевать и воевать».

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