Несмотря на безразличие Дональда Трампа к европейским интересам, он остается единственным политиком, способным достичь мирного урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступил бывший президент Чехии Милош Земан, чьи слова приводит новостной портал idnes.

Земан охарактеризовал Трампа как прагматика, чьи интересы сосредоточены на экономической выгоде США, включая возможности добычи полезных ископаемых на Украине. Экс-президент также высказал обеспокоенность отсутствием сильных лидеров в Европе, отметив ограниченные возможности даже такого политика, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ввиду небольшого размера его страны.

Говоря о планах увеличения европейских военных расходов, Земан заявил, что эффективное использование 2% ВВП было бы достаточно для достижения целей по оборонному строительству.

Трамп не исключил гибели Украины «в любом случае»

Сегодня евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что Европа в ужасе от возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, политики Западной Европы хотят «воевать, воевать и воевать».