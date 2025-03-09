Маск жестко ответил главе МИД Польши после слов о замене Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, назвал главу МИДа Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком» в ответ на его заявления о ненадежности компании. Об этом миллиардер сообщил в своих социальных сетях

«Молчи, маленький человек», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление Сикорского о том, что, если SpaceX не сможет обеспечить необходимую надежность, то Польша рассмотрит возможность использования альтернативных систем. Маск добавил, что ни одна система не сможет заменить Starlink.

В МИД Польши отреагировали на угрозы Маска отключить Starlink на Украине

Ранее Сикорский заявил что Польша прекратит использование системы спутникового интернета Starlink, если она будет отключена на территории Украины. Он также выразил сомнения в надежности компании SpaceX.