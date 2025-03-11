Власти США рассматривают бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-премьера страны Юлию Тимошенко в качестве возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому.

Соответствующую информацию приводит немецкое издание Bild со ссылкой на экс-главу ЦРУ Джона Бреннана, по словам которого разведка США была остановлена в политических целях, чтобы попытаться подчинить Украину Вашингтону.

«Я никогда не видел ничего подобного за свои почти 35 лет работа...» — признался он.

Отмечается, что с Порошенко и Тимошенко контактировали четыре представителя американского правительства. Кроме них, в качестве замены Зеленскому рассматривается также экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Раде назвали трагическую ошибку Зеленского

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, согласно которому США понимают, что для Зеленского нет роли после урегулирования конфликта.