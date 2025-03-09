Трамп: Зеленский отбирал у США деньги при Байдене, как «конфеты у ребёнка»

При бывшем американском лидере Джо Байдене Владимир Зеленский отбирал деньги у Вашингтона с такой же легкостью, как «конфеты у ребёнка», рассказал журналистам президент США Дональд Трамп. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В феврале Трамп заявил, что Зеленский втянул Вашингтон в противостояние, победу в котором невозможно одержать, и теперь желает сохранить «кормушку».

«При Байдене он забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребёнка. Это было так легко, с тем же самым подходом. И я не думаю, что Зеленский за это благодарен. Мы предоставили ему, по моим данным, $350 млрд», — отметил Трамп.

Президент заметил, что хотел бы сократить оборонные расходы, но вынужден инвестировать в эту сферу из-за Китая и России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила на брифинге, что администрация Байдена тратила деньги «как пьяные матросы».