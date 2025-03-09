В Польше правые националисты заблокировали границу с Германией

Польские националисты перекрыли пограничное движение между немецким Франкфуртом-на-Одере и Слубице в Польше. Они протестовали против миграционной политики Германии и действий премьер-министра Польши Дональда Туска.

В видеороликах, размещенных на платформе X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), видно большое количество польских флагов, а также деревянных щитов с колючей проволокой. У польско-немецкой границы возникли перебои в движении транспорта, сообщает Spiegel. Представитель полиции восточного Бранденбурга заявил, что демонстранты не выполнили приказ оставаться на тротуаре и не выходить на шоссе. В результате на приграничных дорогах образовались большие пробки.

Лидер польских националистов Роберт Бонкевич написал в соцсетях: если правительство Польши "не защитит нас, мы будем защищать себя сами". Он выступил против возвращения мигрантов в Польшу и заявил о желании предотвратить "неконтролируемую миграцию". Одним из лозунгов на баннерах в Слубице в субботу было: "Остановите миграционный пакт". Как сообщил польская Gazeta Lubuska, акция у пограничного моста через Одер называлась "Сопротивление миграционной политике правительства Дональда Туска".

Новый "Дублинский центр" для беженцев должен открыться 13 марта в городе Айзенхюттенштадте в земле Бранденбург, расположенном недалеко от Польши. Он призван обеспечить более быстрое возвращение просителей убежища в другие страны ЕС. В частности, в центре будут организованы трансферы депортируемых в Польшу мигрантов. Им придется проходить так называемую "Дублинскую процедуру" предоставления убежища в той стране ЕС, где они впервые ступили на территорию блока.

В ходе предварительных переговоров по создании коалиции вошедшие в бундестаг ХДС/ХСС и СДПГ договорились о едином курсе миграционной политики. Планируется, что просителям убежища будут отказывать в приеме на границах. Проверка мигрантов, для которой на границах появится больше сотрудников немецкой полиции, будет осуществляться "по согласованию с европейскими соседями", к числу которых относится Польша, уточнили в СДПГ. Пока неизвестно, как на это отреагируют в Варшаве.