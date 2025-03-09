Трамп признал, что в США худшее образование в мире

Министерство образования США и американское образование - худшие в мире. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Его попросили рассказать о планах упразднить министерство образования.

"Мы хотим вернуть школы [под управление властей] штатов, потому что у нас худшее в буквальном смысле слова министерство образования и образование в мире. Мы находимся в самом низу списка, но при этом занимаем первое место по стоимости обучения на одного ученика. Мы хотим, <...> чтобы штаты могли управлять школами, и они будут ничуть не хуже лучших министерств образования во всем мире", - подчеркнул президент.

Трамп заявил в четверг, что часть функций министерства образования после ожидаемого упразднения ведомства может перейти к Минфину, Минторгу или администрации малого бизнеса.