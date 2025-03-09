Иран допустил возможность переговоров по ядерной программе

Представительство Ирана при ООН заявило о готовности Тегерана обсуждать перспективы возобновления переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

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При этом иранские дипломаты подчеркнули неприемлемость требований о полном отказе от ядерной программы.

На днях в США заявили, что не исключают военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой, однако хотели бы урегулировать проблему путем диалога. На это иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США, пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана.

4 февраля Песков отметил, что Москва уверена в необходимости организации диалога между США и Ираном. По его словам, Российская Федерация готова сделать все возможное для достижения улучшения ирано-американских отношений.