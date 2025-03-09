В США захотели обрушить на Россию "санкционный ад"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что на следующей неделе представит в Конгрессе США законопроект, предусматривающий введений санкций в отношении банковского и энергетического секторов России.

"Что касается России, я представлю санкции против их банковского сектора и энергетического сектора на следующей неделе, чтобы призвать их сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Законодатель добавил, что его беспокоит пауза в предоставлении США военной помощи и разведданных Киеву.

"[Владимир] Зеленский все испортил в Белом доме, мы очень долго работали над сделкой по минералам, но теперь мы имеем то, что имеем. Меня беспокоит отказ от [предоставления] Украине разведданных и оружия, пока продолжаются боевые действия. Если мы "обесточим" Украину, это может быть гораздо хуже, чем Афганистан. Не думаю, что президент [США Дональд] Трамп хочет этого", - утверждает Грэм.

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Ранее сенатор заявлял, что Зеленский должен был с благодарностью отнестись к предложению США по украинским полезным ископаемым, а не устраивать перепалку с Трампом в Белом доме. Грэм также призывал Зеленского "фундаментально измениться или уйти" в отставку из-за утраты доверия американцев.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Затем стало известно, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления 4 марта перед обеими палатами Конгресса США сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Трамп, говоря о полученном послании, имел в виду сообщение в соцсети. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали эту готовность с возможностью возобновления поставок американского оружия.