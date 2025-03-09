Трамп не исключил гибели Украины «в любом случае»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что Украина может не пережить боевые действия «в любом случае». Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналиста, устраивает ли его вариант исчезновения страны при отказе Вашингтона от участия в конфликте. Трамп напомнил, что текущую ситуацию изначально нельзя было допускать.

Ну, она может не выжить в любом случае. И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим, — убежден Трамп.

Вместе с этим Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по отношению к России. Однако, по словам политика, он находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Республиканец напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел немало санкций против Москвы. Кроме того, Путин и сам может подтвердить его жесткую линию, уверен Трамп.