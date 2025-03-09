Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Эли Коэн рассказал, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные СМИ сообщили, что переговоры о продлении режима прекращения огня в анклаве зашли в тупик.

«Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа», — пояснил Коэн.

Министр отметил, что власти Израиля задействуют все имеющиеся в их распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сообщил, что страна намеревается усилить давление на палестинскую группировку ХАМАС на фоне провала переговоров.

В частности, пояснил глава ведомства, вслед за запретом ввоза гуманитарной помощи может быть отключено водоснабжение Газы.