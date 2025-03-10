В ООН ответили на решение Израиля по сектору Газа

Отсутствие санкций и продолжение поставок оружия Израилю на фоне отключения сектора Газа от электроснабжения является соучастием в геноциде палестинского народа. С таким заявлением выступила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

В своем комментарии, опубликованном в социальной сети X, она назвала решение Израиля остановить подачу электроэнергии в сектор Газа геноцидом. "Остановка подачи электроэнергии в сектор Газа означает, среди прочего, и прекращение работы опреснительных станций, а следовательно, - подачи чистой воды", - подчеркнула она, отметив также, что "отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия этой стране означает, среди прочего, содействие в совершении геноцида".

Министр энергетики Израиля Коэн велел прекратить электроснабжение сектора Газа

В воскресенье, 9 марта, израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр энергетики еврейского государства Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Kan отметила, что Израиль поставлял электроэнергию в Газу для работы опреснительной установки в центральной части анклава, однако основная часть электроэнергии в Газе вырабатывается при помощи генераторов, топливо для которых не поступало в сектор Газа уже неделю. За неделю до этого, 2 марта, Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все КПП в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.