Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на оборону, но «не сейчас»
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, однако «не сейчас», заметил он в эфире Fox News.
«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — процитировало его РИА Новости.
Также он сообщил, что по-прежнему ожидает подписания сделки с Киевом по редкоземельным металлам.
Трамп высказался о партнёрстве с Россией. По его словам, он придерживается жёсткой позиции по отношению к Москве. Однако Трамп заметил, что имеет хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.