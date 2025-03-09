Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на оборону, но «не сейчас»

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, однако «не сейчас», заметил он в эфире Fox News.

«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — процитировало его РИА Новости.

Также он сообщил, что по-прежнему ожидает подписания сделки с Киевом по редкоземельным металлам.

Трамп высказался о партнёрстве с Россией. По его словам, он придерживается жёсткой позиции по отношению к Москве. Однако Трамп заметил, что имеет хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.