СМИ: для Зеленского осталось 4 сценария после скандала с Трампом

У Владимира Зеленского осталось только несколько вариантов действий после скандала в Белом доме и ухудшения отношений с американской администрацией. Так считает заместитель главного редактора немецкого Bild Пол Ронцхаймер, передает РИА Новости.

Ронцхаймер опубликовал статью под названием «Зеленскому конец?» Он считает, что в ближайшие месяцы Зеленский подвергнется мощному давлению, если не будет прорыва в переговорах и одновременно рухнет фронт.

На Западе это многие понимают и стремятся предупредить такое развитие событий. В частности, посланники Трампа уже несколько недель призывают Зеленского уйти в отставку. Вдобавок они уже начали договариваться с украинской оппозицией. Добровольная отставка — первый сценарий.

В свою очередь,Трамп может оказать еще большее давление на Зеленского, если тот откажется уходить и продолжит гнуть свою линию. Для этого президент США отзовет американские системы вооружения или отключит систему Starlink. И «это было бы катастрофой для украинского фронта» — ВСУ потерпят крах на поле боя.

Согласно третьему сценарию Ронцхаймера, Киев может рассчитывать на быструю помощь ЕС, но пока Брюссель не спешит оказывать поддержку, отделываясь дежурными фразами. «Решительных мер» с его стороны нет.

Еще один вариант развития событий предполагает отставку Зеленского из-за протестных внутриукраинских настроений: все больше украинцев считает, что Зеленский действует неправильно.

Эксперт по украинской политике сказал Bild, что для Зеленского настал роковой момент и «сейчас все поставлено на карту».