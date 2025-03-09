В США объяснили, зачем Трамп хочет сблизиться с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с Россией, чтобы усилить давление на Китай, заявил отставной полковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. По его мнению, американский лидер рассматривает возможность заключения выгодного для Москвы мирного соглашения, поскольку видит в этом стратегическую необходимость.

Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами — Россией и США, — отметил Дэвис.

Аналитик подчеркнул, что Вашингтон уже подает сигналы Киеву о том, что без американской поддержки Украина не сможет продолжать борьбу. Трамп, оценивая баланс сил, приходит к выводу, что конфликт больше не приносит США выгоды. Его дальнейшее затягивание, напротив, может привести к глобальной эскалации, заключил Дэвис.