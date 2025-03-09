Фон дер Ляйен призвала перевести работу ЕК в режим военной подготовки

Еврокомиссии на фоне текущей геополитической ситуации следует переключиться в режим военной подготовки, заявила на пресс-конференции председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 млрд евро в течение четырех лет для финансирования плана «перевооружения Европы».

«Чтобы отвечать на вызовы перед нами, мы должны переключиться в режим [военной] подготовки», — отметила чиновница.

Глава ЕК уточнила, что намеревается в ближайшее время созвать первое в истории заседание коллегии Еврокомиссии по обороне. Она добавила, что члены организации будут в дальнейшем постоянно получать информацию о развитии ситуации в сфере безопасности.

В контексте военной безопасности стран Европы будут рассматриваться не только внешнеполитические и полицейские вопросы, но и вопросы энергетики, исследований и торговли, а также темы кибербезопасности и борьбы с иностранным вмешательством, разъяснила фон дер Ляйен.

ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий «до момента заключения справедливого мира», также отметила чиновница.