Владимир Зеленский может остаться без поддержки украинцев в случае обрушения фронта, отмечает обозреватель агентства Bild Пол Ронцхаймер.

«Он может оказаться под серьёзным давлением в ближайшие месяцы, если не будет достигнут прорыв в переговорах и одновременно произойдёт крах фронта», — говорится в статье.

В таком случае настроения населения на Украине могут оказаться не в пользу Зеленского, что поставит под сомнение его переговорную тактику, отмечает журналист.

«Для Зеленского сейчас всё решается», — заявил изданию эксперт по украинской политике.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, отметив низкий уровень поддержки Зеленского населением.

Зеленский в ответ заявил, что ему якобы доверяют 57% украинцев.