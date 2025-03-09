Вооруженного мужчину нейтрализовали возле Белого дома

Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину возле Белого дома, рассказал пресс-секретарь организации Энтони Гульельми. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, после ряда инцидентов в последние годы система охраны высокопоставленных лиц в США была значительно усилена.

«В воскресенье, 9 марта, сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами»,— отметил Гульельми.

По его словам, правоохранители получили сведения о подозрительном мужчине, который направляется из Индианы в Вашингтон. Силовики через некоторое время обнаружили машину, что упоминалась в сообщении, затем нашли и самого подозреваемого.

При встрече с представителями службы мужчина начал размахивать оружием, чем спровоцировал агентов на открытие огня. После инцидента злоумышленник был госпитализирован. Правоохранители ведут расследование.