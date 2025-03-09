Фон дер Ляйен пожаловалась на утечку средств для ВПК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступающая за масштабное «перевооружение Европы», посетовала, что инвестиции Брюсселя в оборону «уходят за пределы Евросоюза». Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции в Брюсселе Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС остается только 20% инвестиций в сферу вооружений. Поэтому блок теряет рабочие места, исследовательский потенциал и возможность развития своего оборонпрома.

«Если посмотреть на ситуацию сегодня, то 80% инвестиций в оборону, которые уже составляют миллиарды евро, уходят за пределы Евросоюза», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен выступает за увеличение оборонных бюджетов стран ЕС и «перевооружение Европы» с привлечением 800 миллиардов евро в течение 4 лет. В начале марта она отправила письмо со своими планами лидерам 27 стран ЕС.