Трамп не возобновит предоставление разведданных ВСУ после сделки по минералам

Вашингтон не возобновит военную помощь и предоставление разведданных ВСУ после заключения сделки по минералам, пишут обозреватели Кортни Кубе, Кристен Уэлкер и Кэрол Ли в статье для NBC News.

По данным обозревателей, президент США Дональд Трамп, на фоне будущей встречи официальных делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, дал понять своим помощникам, что соглашения по минералам будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными.

Американский лидер желает, чтобы Владимир Зеленский не только завершил сделку, но и показал, что изменил отношение к мирным переговорам, проявил готовность пойти на уступки и компромиссы.

Кроме того, требуется, чтобы украинский лидер сделал шаги к проведению президентских выборов на Украине, заявил о готовности покинуть пост.

Вместе с тем, пояснили журналисты, конгрессмены-республиканцы оказывают давление на Белый дом, требуют возобновить поставки вооружений и военной техники, обмен разведданными.

Эксперты заметили, что Пентагон продолжает делиться с Украиной информацией, но отправляет только те данные, что необходимы для защиты страны. В частности, предупреждает о возможных ракетных ударах.