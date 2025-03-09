В Сирии начались столкновения на электростанции в Баниясе

Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности, сообщили СМИ.

Сирийское государственное агентство SANA сообщило о столкновениях между сирийскими силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада на газовой электростанции в портовом городе Банияс, передает ТАСС.

Силы безопасности в настоящее время пытаются вернуть станцию под контроль, чтобы предотвратить повреждение энергетической системы региона. Временное правительство Сирии предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка в районе конфликта.

Ранее представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, отмечая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.