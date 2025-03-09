Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что реальный план по завершению конфликта есть только у президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В 2022-2025 годах власти Бразилии, КНР, ФРГ, Швейцарии и ряда других стран представили планы по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Премьер заметил, что говорил об Украине с Путиным, с официальными лицами Китая и Бразилии.

«Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении [этого конфликта], — это президент России Путин. Это все, что я собираюсь сказать на данный момент», — отметил Фицо.

Ранее глава кабмина сообщил, что на саммите лидеров Евросоюза, который прошел 6 марта в Брюсселе, царила «огромная неопределенность».

Фицо пояснил, что на встрече обсуждался вопрос о гарантиях для Украины на фоне изменений в политике США.