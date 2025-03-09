Заявление 26 стран ЕС в поддержку Украины назвали не имеющим юридической силы

Заявление по Украине, одобренное на саммите Евросоюза всеми странами сообщества, за исключением Венгрии, не имеет юридической силы, поскольку такие документы должны приниматься только консенсусом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в воскресной программе радиостанции Kossuth.

"Эта политическая декларация в поддержку Украины не имеет значения с юридической точки зрения", - сказал глава МИД.

По его словам, заявление всего лишь "отражает политическое мнение" 26 государств ЕС.

"Мы не поддались давлению и не желаем присоединяться к лагерю тех, кто хочет продолжения войны", - подчеркнул Сийярто.

6 марта на саммите ЕС в Брюсселе Венгрия отказалась поддержать заявление по Украине. Оно было опубликовано только в качестве текста, одобренного остальными 26 членами сообщества, и будет вновь обсуждаться на следующем саммите 20-21 марта. В документе говорится, что ЕС по-прежнему готов предоставлять Украине все виды помощи, включая военную, и продолжит оказывать давление на Россию, в том числе посредством санкций.

О политике Брюсселя

Выступая в программе радиостанции, Сийярто отметил, что политика ЕС, направленная на поддержку военных усилий Украины, потерпела неудачу.

"Европа в течение трех лет разжигала российско-украинский конфликт, а санкции против России подорвали ее собственную конкурентоспособность. Поставляя оружие на Украину и вкладывая в Украину миллиарды евро, она способствовала затягиванию войны, но боевые действия складывалась не в пользу Украины", - уточнил министр.

"Это были три года банкротства, провала. Европе пора прекратить свою политику поддержки продолжения войны. Мы выступаем за мир, и наше вето [на заявление по Украине] ясно показало это на внеочередном заседании Европейского совета", - сказал Сийярто.

По его словам, за последние три года Европа опустошила себя в финансовом и экономическом плане и не сможет дальше оказывать военную поддержку Украине без участия США. В то же время новая американская администрация начала переговоры с Россией и намерена достичь договоренности об урегулировании украинского конфликта.

"В течение трех лет мы говорили, что американо-российское соглашение может вернуть мир в Европу и для этого необходимы американо-российские переговоры. Администрация Байдена не смогла этого сделать, но Дональд Трамп начал переговоры, которые как никогда приблизили надежду на окончание войны. Это не нравится европейским либеральным силам, которые хотят продолжения военных действий", - сказал Сийярто.

Он выразил уверенность в том, что несмотря на эти сложности, соглашение о прекращении вооруженного конфликта на Украине будет достигнуто.