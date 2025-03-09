Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Отношение президента США Дональда Трампа к Великобритании значительно ухудшилось после того, как король Карл III принял у себя Владимира Зеленского, пишет обозреватель Глен Оуэн в статье для Daily Mail.

Встреча Зеленского с монархом прошла 2 марта в поместье Сандрингем в Норфолке. Монарх вышел на крыльцо и лично встретил политика.

«Дональд Трамп охладел к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме», — отметил автор статьи.

По его данным, союзники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам. В Лондоне ответили, что Вашингтону неуместно диктовать королю, с кем ему встречаться, а с кем нет.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Трампом 27 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер вручил собеседнику письмо от короля Великобритании Карла III.

Трамп открыл послание, показал фотографам подпись монарха, назвал его «великим джентльменом». Американский лидер отметил также, что король «прекрасный человек и замечательный человек».