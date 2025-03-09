Увлечение Трампа гольфом обошлось гражданам США в $18 млн

Увлечение президента США Дональда Трампа игрой в гольф обошлось американским налогоплательщикам в $18 млн. Об этом пишет Huff Post.

По данным портала, в период с 20 января по 8 марта Трамп побывал на поле 13 раз. Последняя игра состоялась в Уэст-Палм-Бич во Флориде, поблизости от его загородного клуба и рядом с окружной тюрьмой Палм-Бич.

Журналисты отметили, что на развлечения американского президента в ходе его первого срока было потрачено свыше $150 млн.

В сумму расходов не вошли средства, что тратятся на охрану полей для гольфа. Ее значительно усилили после покушения на Трампа, которое было совершено у его гольф-клуба во Флориде 15 сентября 2024 года.

В частности, в дни игр президента в гольф прибрежную зону патрулируют полицейские катера с пулеметами, поле для игры прочесывают собаки-ищейки.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев на охрану периметра резиденции Трампа во Флориде было потрачено свыше $1,4 млн.