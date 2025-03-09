Президент Украины Владимир Зеленский теряет влияние на процесс обсуждения будущего страны, сообщает Telegram-канал Win/Win. Авторы ссылаются на то, что украинский лидер не включен в состав делегации, которая отправится на переговоры в Саудовскую Аравию. Вместо него Киев представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

В сообщении говорится, что Зеленский приказывает переговорщикам настаивать на прежнем плане, который в Европе называют «мир через силу». Окружение президента понимает, что эта стратегия не сработает, а США требуют другого подхода.

По данным источника, американская сторона оказывает давление на Киев, ограничивая военную помощь и доступ к спутниковой разведке. В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия неожиданно может взять на себя роль переговорщика, подписав все необходимые документы с Вашингтоном.

СМИ рассказали о попытках Зеленского наладить отношения с Вашингтоном

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть в случае проведения выборов, так как перестал пользоваться поддержкой граждан. По мнению Благи, Зеленский утратил легитимность и использует военное положение для удержания власти, хотя по конституции должен покинуть пост.