Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал Владимира Зеленского диктатором и призвал его убрать, чтобы Украина имела будущее.

Он написал в своем Телеграм-канале, что диктатор - это слабый человек с сильными полномочиями, которому дают право командовать сами граждане.

По словам Арестовича, проблема Зеленского не в том, что он хочет войны или мира, а в том, что он все делает плохо - "и воевать не умеет, и мириться не способен". Экс-советник подчеркнул, что Зеленский все разрушавет, разбазаривает, растрачивает и "сливает" страну.

"Именно поэтому его нужно убрать", - заявил Арестович, добавив, что это нужно сделать "не ради "сдачи Путину", а ради того, чтобы "Украина вообще имела будущее".

Он резюмировал, что вопрос уже не в Зеленском, а в том, "выживет ли Украина".