В США раскрыли, почему Трамп лишил Украину доступа к разведданным
Президент США Дональд Трамп лишил ВСУ доступа к американским разведданным из-за неприязни к Владимиру Зеленскому, предположил экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
В Белом доме 28 февраля прошли неудачные переговоры Трампа и Зеленского. После них американская сторона приостановила поставки вооружений и военной техники, прекратила передачу разведданных, предупредила о возможном ограничении доступа к Starlink.
«Он [Трамп] считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился», — отметил Болтон.
Франция продолжит передавать разведданные Украине
Ранее сообщалось, что глава США назвал Зеленского «диктатором». Позже, в ходе поездки в Великобританию, Трамп отказался от своих слов.