В США раскрыли, почему Трамп лишил Украину доступа к разведданным

Президент США Дональд Трамп лишил ВСУ доступа к американским разведданным из-за неприязни к Владимиру Зеленскому, предположил экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

В Белом доме 28 февраля прошли неудачные переговоры Трампа и Зеленского. После них американская сторона приостановила поставки вооружений и военной техники, прекратила передачу разведданных, предупредила о возможном ограничении доступа к Starlink.

«Он [Трамп] считает [президента России Владимира] Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился», — отметил Болтон.

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Ранее сообщалось, что глава США назвал Зеленского «диктатором». Позже, в ходе поездки в Великобританию, Трамп отказался от своих слов.