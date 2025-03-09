Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле никогда не нравился американскому лидеру Дональду Трампу, написал в социальной сети X бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. При этом политик, заметил он, относится к российскому коллеге Владимиру Путину как к другу.

Именно из-за неприязни к Зеленскому Трамп лишил Украину доступа к разведывательным данным, уверен Болтон.

Он (Трамп. — NEWS.ru) считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился, — заявил бывший советник.

СМИ рассказали о попытках Зеленского наладить отношения с Вашингтоном

Вместе с этим Болтон усомнился в серьезности заявлений Трампа о введении новых санкций против России. Он назвал слова американского лидера пустыми угрозами и подчеркнул, что Путин это прекрасно понимает. По мнению Болтона, Москва давно научилась обходить санкционные ограничения, и последние заявления Трампа не изменят ситуацию.