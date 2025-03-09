NYT обнародовала план по прекращению огня на Украине

План Женевского центра политики безопасности предполагает буферную зону шириной почти 10 км и работу 5 тысяч наблюдателей. Охранять их будет иностранный контингент, пишет New York Times.

Эксперты предлагают создать буферную зону шириной около 9,6 км, которую будут патрулировать 5 тысяч полицейских и гражданских инспекторов. Для их безопасности необходимо разместить иностранный военный контингент из 10 тысяч солдат.

Наблюдатели будут отслеживать режим прекращения огня и отведение тяжелой техники. Миссия будет действовать на основании мандата ООН или другой признанной международной структуры.

В Женевском центре считают, что такая схема предотвратит возобновление боевых действий.

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Директор центра Томас Гремингер рассказал, что уже обсуждал план с политологами России, Украины, ЕС и США, не назвав их фамилий. По его словам, они не были официальными представителями своих государств, но в Центре надеются, что они передадут информацию властям.

Доклад Женевского центра политики безопасности — правительственного аналитического органа — был опубликован 5 марта.

Ранее посол РФ в Швейцарии рассказал, что российские дипломаты не видят предпосылок к потеплению отношений с Берном, «даже если кто-то очень сильно хочет примерить на себя роль посредника и миротворца».