В Казахстане обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

В рамках трёхдневной операции правоохранители Казахстана обнаружили свыше 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в ходе беспорядков в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

«Обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов», — привели в Telegram-канале слова начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Каната Нурмагамбетова.

Семь единиц изъятого оружия числились похищенными, среди них четыре — во время январских беспорядков 2022 года.

К административной ответственности привлекли 200 человек.

Ранее Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с иностранным оружием и боеприпасами.